Fra burgere til babyudstyr.

Forretningsmanden og direktør for Power, Jesper Boysen, spænder vidt i sine private investeringer, og nu kan han udvide sin portefølje yderligere.

Det drejer sig om salg af sexlegetøj gennem en ny webshop ved navn Shameless.dk.

Det skriver Børsen.

»Vi benytter os af eksterne personer, der har naturlig interesse i produktområdet. Vi har kigget mere på potentialet i forretningen. Det er en branche, der vokser, og vi kan se, at det, der vokser, er mænd, som er mindst lige så købedygtige som kvinder. Vi kan også se, at par er meget orienterede omkring produkter, og det gør, at der er et enormt potentiale i Shameless.dk,« siger Jesper Boysen til mediet.

Boysen driver till daglig elektronikkæden Power i Danmark som direktør. Det er i hans fritid, at han har kastet sig over andre investeringer som aktionær i Babysam, og han reddede desuden burgerkæden Sliders i efteråret fra konkurs.

Og med Shameless.dk er turen altså kommet til et projekt af en anden slags end tidligere.

Ambitionen er, at firmaet inden for to år er inde i endnu et land ud over Danmark, og at webshoppen skal udbredes til både Norge, Sverige og Finland på sigt.

Ifølge Børsen har Shameless.dk endnu ikke fundet en frontperson eller direktør. Indtil nu har fokus nemlig været at opbygge hjemmeside og et lagersystem, så onlinevirksomheden kan skabe omsætninge uden store omkostninger.