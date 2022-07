Lyt til artiklen

Topbossen hos SAS, Anko van der Werff, bliver nu beskyldt for at lyve.

Anklagen kommer fra Dansk Metal, der er fagforening for de strejkende SAS-piloter med dansk pas.

'SAS-koncernchef Anko van der Werff har udtalt til pressen, at det er sjette gang på 12 år, at SAS-piloterne har strejket. Det er ikke korrekt,' skriver Dansk Metal på Facebook.

Dansk Metal slår i stedet fast, at piloterne i Danmark kun har strejket én gang tidligere i løbet af de seneste 12 år, og det seneste var i 2019.

Kirgen internt fortsætter samtidig med, at mange SAS-fly holder stille under strejken.

'Piloterne og Dansk Metal er blevet ved med at give forhandlingerne en chance. Vi var faktisk nået i mål med forhandlingerne i Stockholm, men i sidste øjeblik valgte SAS-ledelsen at gå fra aftalen. SAS har tvunget sine egne ansatte ud i en strejke - og taget sine passagerer som gidsler,' lyder det videre fra Dansk Metal.

Dermed skydes der tilbage på Anko van der Werff, der i mandags gav piloterne skylden for strejken.

»Det er en utrolig dårlig nyhed for vores passagerer. Vi er knuste. Det var sommeren, hvor alle glædede sig til at rejse igen,« sagde SAS-bossen mandag til det norske medie Dagbladet og tilføjede:

»Vi har haft den værste pandemi i vores liv. Vi har modtaget mange af skatteydernes penge. Det er en skam, at det er den måde, piloterne vælger at betale al den generøsitet og tålmodighed tilbage med.«