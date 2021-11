Kartoffelsalat, kartoffelmos og … kartoffeldrik.

Ja, du læste rigtigt.

Det svenske brand DUG har lanceret et nyt alternativ til mællk – nemlig en plantebaseret kartoffeldrik.

Sådan lyder det fra flere medier, heriblandt den norske madside Godt.

Kartoffeldrikken kommer i tre smagsvarianter: Original, Barista og Usødet.

Og er du allerede helt vild efter at smage? Ja, så skal du altså en tur til Sverige eller Storbritannien.

Kunne du finde på at udskifte mælk med kartoffeldrik?

Det er nemlig kun her, at kartoffeldrikken – indtil videre – er at finde på hylderne.

Professor i ernæring, Birger Svihus ved Norges Miljø – og Biovidenskabelige Universitet i Ås, mener dog ikke, at DUGs nye drik kan kaldes for 'mælk':

»At sammenligne kartoffeldrik med mælk er som at sammenligne Coca-Cola med mælk. Det er to helt forskellige produkter. Mælken er unik på grund af den høje kvalitet af proteinindholdet samt indholdet af mineraler og vitaminer,« siger han til Godt.

Han anerkender dog logikken i at anvende en planteråvare fra egen klimazone i en plantedrik – på samme måde som havre.

DUG selv brander kartoffeldrikken på at være vegansk og have et lavt klimaaftryk.

Kartoffeldrikken er laktose, mælk, soja, gluten og nødde – fri.