Det er gået markant tilbage i resultaterne for Nykredit-koncernen i de første tre måneder af 2018.

København. Nykredit-koncernens resultater dykkede mærkbart i første kvartal i år, hvor bankforretningen bidrog til faldet. Det viser regnskabet, der netop er præsenteret.

Samlet er Nykredit-koncernens indtægter faldet til 3,2 milliarder kroner i første kvartal fra 3,8 milliarder kroner i samme periode sidste år.Koncernen står for realkreditudlån via Totalkredit og bankdrift gennem Nykredit Bank,

- Vi aflægger i dag et tilfredsstillende regnskab, der er godt i forhold til vores forventninger.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi fastholder den positive udvikling, forretningen har vist de seneste år, med kundetilgang, udlånsvækst og en markant stigende formue under forvaltning.

- Vi erobrer markedsandele i både Totalkredit og Nykredit Bank, skriver administrerende direktør Michael Rasmussen.

Resultatet efter alle regninger var betalt lød på 1,7 milliarder kroner, et gedigent fald fra resultatet på 2,3 milliarder kroner i samme periode sidste år.

Nykredit noterer sig, at der sidste år var ekstraordinære indtægter, der gør sammenligningstallene svære.

Det ændrer dog ikke på, at Nykredit Banks forretning i de første tre måneder af 2018 ikke kan leve op til samme periode i 2017.

Resultatet i bankforretningen faldt til 382 millioner kroner fra 940 millioner kroner i de første tre måneder af 2017.

Det var påvirket af, at indtægterne faldt med over 100 millioner kroner til 1,1 milliarder kroner, at omkostningerne steg og at der blev nedskrevet 138 millioner kroner på udlån.

- Omkostningsprocenten udgjorde 45,2 i første kvartal 2018 mod 36,6 i første kvartal 2017. Ændringen skal især ses i lyset af de reducerede indtægter kombineret med en mindre stigning i omkostningerne, skriver Nykredit.

For Totalkredit, der har udlån til boligmarkedet for 640 milliarder kroner, faldt resultatet til 575 millioner kroner fra 612 millioner kroner i samme periode sidste år.

Det var præget af lavere beholdningsindtægter, indtægter fra selskabets egne aktier og værdipapirer.

/ritzau/