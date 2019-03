Nykredit vil købe investeringsforeningen og kapitalforvalteren Sparinvest for 2.245 milliarder kroner.

Dermed kommer Nykredit til at eje 75 procent af Sparinvest, skriver Nykredit i en meddelelse til Københavns Fondsbørs fredag.

»Den formue, både Sparinvest og Nykredit forvalter på vegne af kunderne, er over de seneste år vokset. Ved at gå sammen kan vi fortsætte den tendens og gøre det til en endnu bedre oplevelse at være kunde i både Sparinvest og Nykredit,« siger Nykredits koncernchef, Michael Rasmussen, i meddelelsen.

Også hos Sparinvest er der store forventinger til den nye ejer.

»Sparinvest har siden sin begyndelse været baseret på et stærkt samarbejde mellem en række pengeinstitutter om at levere attraktive investeringsprodukter til kunderne. Nu udvider vi det samarbejde og får en stærk partner i Nykredit. Med Nykredits kompetencer i ryggen vil vi kunne tilbyde kunderne både flere og endnu bedre produkter end i dag,« siger Klaus Skjødt, der er bestyrelsesformand og administrerende direktør i Sparekassen Kronjylland.

Sparinvest ejes i dag af i alt 49 pengeinstitutter og syv danske forsikrings- og pensionsselskaber. De har alle tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte som medejere, og vil fremover eje 25 procent af selskabet. Udover betalingen for aktierne vil de til sammen få 155 millioner kroner udbetalt i udbytte for 2018.

Mens Nykredit samlet forvalter 211 milliarder kroner, administrerer Sparinvest en formue omkring 83 milliarder kroner.

Handlen er betinget af konkurremyndighedernes godkendelse og vil blive gennemført i efteråret, hvis den godkendes. Sparinvest bliver derefter et datterselskab til Nykredit Bank A/S.