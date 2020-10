Privatkunder hos Nykredit kan fra årsskiftet have en kvart million stående i fred for negative renter.

Nykredit har sænket sin grænse for, hvornår privat- og erhvervskunder skal betale negative renter for deres indlån.

Tidligere var det for privatkunder indlån over 750.000 kroner, som der skulle betales minus 0,6 procent om året for. Fra årsskiftet bliver den grænse ved 250.000 kroner.

På samme måde sænkes grænsen for erhvervskunders indlån. Her var det tidligere indlån over 200.000 kroner, der blev ramt af den negative rente. Det bliver nu indlån over 100.000 kroner.

Nykredit er nok bedst kendt for sine realkreditlån i Totalkredit, men der ifølge banken 240.000 kunder i Nykredit Bank. Det er altså for dem, at vilkårene ændrer sig.

Banken forklarer selv, at udvidelsen af kredsen af kunder, som skal betale negative renter, skyldes den negative rente på bankens egne indskud i Nationalbanken.

- Nykredit har således en udgift forbundet med at tage imod indlån, og da lavrentemiljøet forventes at fortsætte nogle år endnu, justerer vi fra januar beløbsgrænserne for negativ rente, skriver banken på sin hjemmeside.

Det er ikke første gang Nykredit skruer for vilkårene for de negative renter.

Tidligere tog banken minus 0,75 procent - men altså for et større indskud.

Minus 0,6 procent er samme sats som i eksempelvis Danske Bank. Her rammer vilkårene dog ved større indlån.

Hvis man har en NemKonto i Danske Bank, skal man først betale negative renter af et samlet indlån på over 1,5 millioner kroner.

Danske Bank-kunder uden NemKonto skal betale negative renter over 750.000 kroner.

Hos Jyske Bank og Sydbank er grænsen for NemKonto-kunder ligesom Nykredit ved 250.000 kroner.

/ritzau/