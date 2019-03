Nykredit vil købe Sparinvest for 2,2 milliarder kroner for at blive stærkere på investeringsprodukter.

Nykredit vil købe kapitalforvalteren Sparinvest for 2,2 milliarder kroner. Det skriver Nykredit via fondsbørsen.

Samlet vil Nykredit - hvis handlen bliver godkendt - sidde på 75 procent af Sparinvest, mens de nuværende ejere - en lang række pengeinstitutter - vil sidde på de resterende 25 procent.

- I dag samarbejder vi om at give de bedste boliglån til boligejere i hele landet.

- Det er naturligt, at vi nu indleder et samarbejde med de pengeinstitutter, der ønsker det, om at tilbyde de bedste investeringsprodukter, da mange boligejere både har opsparing i deres bolig og ved siden af boligen, skriver koncernchef i Nykredit Michael Rasmussen i meddelelsen.

Sparinvest er en lang række mindre bankers fælles formueforvalter og har 83 milliarder kroner under forvaltning.

Sparinvest startede som en investeringsforening, men er siden sin start i slutningen af 1960'erne vokset til at være en større kapitalforvalter.

Sparinvest er ifølge fondsbørsmeddelelsen for nuværende ejet af 49 pengeinstitutter og syv forsikrings- og pensionsselskaber.

- Den formue, både Sparinvest og Nykredit forvalter på vegne af kunderne, er over de seneste år vokset.

- Ved at gå sammen kan vi fortsætte den tendens og gøre det til en endnu bedre oplevelse at være kunde i både Sparinvest og Nykredit, skriver Michael Rasmussen i meddelelsen.

Salget skal godkendes på en generalforsamling i Sparinvests ejer, Sparinvest Holdings SE, samt af myndighederne.

Bestyrelsen i Sparinvest støtter dog opkøbet.

- Sparinvest har siden sin begyndelse været baseret på et stærkt samarbejde mellem en række pengeinstitutter om at levere attraktive investeringsprodukter til kunderne.

- Nu udvider vi det samarbejde og får en stærk partner i Nykredit. Med Nykredits kompetencer i ryggen vil vi kunne tilbyde kunderne både flere og endnu bedre produkter end i dag, skriver formand for bestyrelsen i Sparinvest Klaus Skjødt i meddelelsen.

Oven på nyheden har en lang række af de banker, der har ejerandele i Sparinvest, meldt ud, at hvis købet går igennem, vil de opjustere deres resultatforventninger.

De tæller blandt andre Fynske Bank, Vestjysk Bank, Salling Bank, Hvidbjerg Bank, Jutlander Bank, Skjern Bank, Kreditbanken, Nordfyns Bank og Danske Andelskassers Bank.

/ritzau/