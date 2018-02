Nykredits administrerende direktør er nu klar til at skærpe koncernens konkurrenceevne, siger han.

København. Man får ikke Nykredits administrerende direktør, Michael Rasmussen, til at love lavere bidragssatser til sine kunder fremover.

- Jeg hverken kan eller må udtale mig om fremtidige prisændringer, lyder den kontante afvisning på det spørgsmål.

Men mellem linjerne antyder han alligevel oven på torsdagens regnskab, at det i hvert fald ikke bliver dyrere at være kunde i koncernen, enten hos Nykredit eller Totalkredit.

I en kommentar til regnskabet skriver han følgende:

- Det vil være direktionens altoverskyggende fokus, at vi i de kommende år markant øger vores konkurrencekraft.

Og da konkurrencen mellem realkreditselskaberne i høj grad går på den bidragssats, som kunderne skal betale, er det rimeligt at antage, at det er her, man vil sætte ind.

- Jeg kan sige så meget, at vi har en målsætning om at være konkurrencedygtige, og det kan man da godt omsætte til, at vi skal være billigst.

- Men det er ingen garanti, for vi skal jo også skaffe et afkast til vores ejere, siger han på et pressemøde.

Nykredit opnåede i 2017 et overskud på otte milliarder kroner, og halvdelen af overskuddet er sendt videre til ejerne.

Det kan i sig selv være med til at sænke prisen på lånene.

Forenet Kredit - hvor alle Nykredit- og Totalkredit-kunder er medlem - ejer nemlig 80 procent af aktierne og får dermed også 80 procent af overskuddet, i alt 3,2 milliarder kroner.

De vil formentlig blive sendt tilbage til Nykredit og udbetalt til kunderne i form af en rabat - de såkaldte kundekroner.

Kundekrone-konceptet betød, at Totalkredit- og Nykredit-kunder i 2017 fik en rabat svarende til 1000 kroner pr. lånt million pr. år eller en rabat på 0,10 procentpoint.

I 2018 kan kunderne endda se frem til en kundekronerabat på 0,15 procentpoint.

Og står det til Forenet Kredits bestyrelse, skal udbyttet for 2017 bruges på samme måde.

- Bestyrelsen i Forenet Kredit foreslår, at størstedelen gives som tilskud til Nykredit-koncernen, som har mulighed for at give kunderne rabatter.

Beslutningen træffes dog af repræsentantskabet, der mødes næste gang 22. marts.

/ritzau/