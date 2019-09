»Der er dødt mange steder. Det er en farlig bakterie, der har sneget sig ind på hele branchen.«

Sådan lyder det fra Jesper Boysen, der er direktør i elektronikkæden Power.

Med varehuse placeret over hele Danmark kender han sygdomstegnene på butiksdød.

Tallene taler også for sig selv. Detailhandlen og ejendomsbranchen har feber.

Mere end 800.000 butikskvadratmeter står i dag tomme ifølge nye tal fra ejendomsmæglerkæden EDC.

Ifølge Børsen viser markedsstatistik fra Ejendomdanmark også, at ejendomme har svært med at udleje og udnytte deres butikslokaler. Størst er problemet på Strøget i København og i større shoppingcentre.

Årsagsforklaringerne er der flere af.

Detailhandelsekspert Henrik Libak fortæller til erhvervsmediet, at det skyldes forandrede adfærdsmønstre hos forbrugerne og større krav til butikkerne.

Det er en udvikling, som han mener, har overhalet meget af branchen.

En del af forklaringen findes også i internethandlen, som er alle fysiske butikkers arvefjende.

Fri for åbningstider og med konkurrencedygtige priser presser det gågaderne og shoppingcentrene.

Kigger man på det store billede, så spiller øget krav fra forbrugerne og kommunalpolitik også ind i udviklingen.

Henrik Libak kalder det en stor tendens, at forbrugerne vil have aktivitetsmuligheder og underholdning.

Vi vil med andre ord ikke 'bare' på indkøb. Butikscentre og gågader skal derfor give forbrugerne mulighed for at spise, drikke og blive underholdt.

Anderledes ser direktør i mæglerkæden EDC, Poul Erik Bech, på problemet.

I hans optik handler det om, at kommunerne bidrager til at affolke byernes centrum ved at fjerne skoler og offentlige institutioner, som bidrager med liv og en stabil strøm af mennesker.