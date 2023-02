Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Udledningerne af CO₂ var i 2020 hele 34 procent højere, end Mærskkoncerne tidligere har meldt ud. I 2021 var udledningen 36 procent højere.

»Det er seriøse mængder CO₂. Det er stort,« siger Jeppe Juul, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Samlet set har der hos den danske rederi- og transportgigant ifølge Watchmedier i de to år været tale om en øget mængde på 19,57 millioner ton CO₂, hvilket fremgår af A.P. Møller-Mærsks bæredygtighedsrapport for 2022.

De nye tal er kommet frem som følge af en opdateret metode til at regne værdierne ud på – i forhold til 'indirekte udledninger fra for eksempel indkøb af lastbiltransport'.

Jeppe Juul fra Rådet for Grøn Omstilling roser dog i den forbindelse selskabet for, at det overhovedet har regnet på CO₂-mængderne igen efter den nye metode.

Watchmedier anfører til sammenligning, at hele Danmarks CO₂-udledning i 2021 udgjorde 44 millioner ton.

Den globale Mærskkoncern udledte sidste år i alt 77,96 millioner ton ifølge bæredygtighedsrapporten.

Selskabet har ikke ønsket at kommentere på de store stigninger i CO₂-udledningen, som den nye metode har medført.

Mærskkoncernen har netop fremlagt et overskud på 203 milliarder kroner i det seneste regnskab, hvilket i den størrelsesorden aldrig tidligere er set i Danmark. Læs mere om det her