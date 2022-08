Lyt til artiklen

Det er med at træde speederen i bund, hvis du har planer om at få fingrene i en elbil.

I hvert fald hvis du vil undgå en ekstraregning.

De grønne bilafgifter betyder nemlig, at registreringsafgiften på de populære plugin-hybridbiler stiger fra 1. januar.

Og det kan ifølge FDM betyde et afgiftshop på op til 27.000 kroner.

Derfor er det vigtigt at få indregistreret sin plugin-hybrid i år, hvis man går med købstanker.

»Sidste år var vi i samme situation, hvor vi så, at bilimportørerne kom med kampagnetilbud i slutningen af året. Det forventer vi sker igen i år. Er man tilbudsjæger, så blæser det snart ind til jagtsæson for billige plugin-hybrider,« siger Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDMs Økonomiske Politiske Sekretariat.

De største stigninger i afgift i 2023 rammer plug-in-hybriderne, hvor selv de billigste modeller vil opleve stigninger på omkring 10.000 kroner.

Og de mest solgte plugin-hybrider som Ford Kuga vil opleve afgiftsstigninger på 15-20.000 kroner. Det er markante stigninger på de modeller, som danskerne køber ifølge FDM.

Afgiftsstigning på plug-in hybrid Det er den 1. januar 2023, at registreringsafgiften på nye plug-in hybridbiler hæves. Første tal viser prisen i dag, andet tal viser prisen i 2023 og tredje tal er stigningen. 250.000 – 259.890 – 9.890

350.000 – 364.061 – 14.061

450.000 – 468.390 – 18.390

550.000 – 572.649 – 22.649

650.000 – 676.993 – 26.993 Kilde: FDM

Den store omlægning af registreringsafgiften blev vedtaget i december 2020.

Dengang aftalte partierne bag de grønne bilafgifter en markant afgiftsrabat til eldrevne biler for at sikre, at der i 2030 kører mindst 775.000 eldrevne biler rundt på de danske veje.

Men en del af aftalen var imidlertid også, at afgiftsrabatten skal udfases over tid, og det rammer især de populære plugin-hybridbiler hårdt. Nu ser vi ind i en virkelighed, hvor afgifterne stiger, samtidig med at priserne på selve bilen også stiger.

Og det kalder FDM for en »bekymrende brat opbremsning,« da især elbilerne er steget markant i pris mod forventningen om, at teknologien vil gøre elbilerne billigere.