Inflationen endte på 8,3 pct. i USA i august sammenlignet med august sidste år.

For andet måned i træk er inflationen dermed faldet Det viser nye tal tirsdag.

Den faldt til 8,3 procent i august fra 8,5 procent i juli og toppen på 9,1 procent i juni.

Udviklingen har sendt futures for de tre toneangivende amerikanske aktieindeks i rødt. Det er især det teknologitunge Nasdaq-indeks, der står til at falde.

Futures for Nasdaq-indekset indikerer et fald i børsåbningen på 2,2 pct. Futures for S&P 500-indikerer et fald i børsåbningen på 1,6 pct., mens Dow Jones-indekset indikeres ned med 1,1 pct.

Kerneinflationen er ifølge Bloomberg langt højere end det forventede. Kerneinflationen endte på 6,3, hvilket er en stigning fra juli, hvor den endte på 5,9. Kerneinflation er stigningen i priser, men her er energi og fødevarer ikke indregnet.

Tallet kan få betydning for, hvor meget den amerikanske centralbank - Federal Reserve - skal hæve den pengepolitiske rente på mødet 20.-21. september.

