IC5-togene bliver forsinket. De kommer efter den reviderede plan først til at køre med passagerer i 2027.

DSB er i gang med at udfase de nuværende diesellokomotiver til fordel for moderne, elektriske togsæt.

Men processen kommer til at vare længere end forventet. DSB fortæller således i en pressemeddelelse, at man nu først forventer at kunne indsætte de nye, elektriske IC5-tog i driften i 2027.

Det skyldes blandt andet, at producenten Alstom skal bruge mere tid på at udfærdige designet på de nye tog, samtidig med at man er ramt af usikre forsyningskæder og skal have passet produktionsplanerne.

Jürgen Müller, der er direktør for Strategi & Togmateriel for DSB, siger, at det ikke er usædvanligt, at man bliver nødt til at justere planerne i forbindelse med større togindkøb.

- Der findes ikke hyldevarer, og selv når man køber så standard som muligt, er det en stor og kompleks opgave at få alle detaljer på plads, så togsættenes endelige udformning lever op til alle de særlige forhold, der gør sig gældende i det enkelte land, siger han.

Ifølge en tidsplan, der blev aftalt i 2022, skulle togene have været i drift i 2025.

Den reviderede plan siger, at de første togsæt bliver leveret i 2025. Herefter skal de testes og myndighedsgodkendes, inden de kan tage passagerer med om bord.

Togene bliver produceret i Polen og Tyskland. De hollandske statsbaner har taget sin egen version af det såkaldte Coradia Stream-tog i drift, og DSB forventer at kunne lære af hollændernes erfaringer.

Der er i alt bestilt 100 elektriske IC5-togsæt hos Alstom.

DSB benytter sig allerede i dag af elektriske lokomotiver. Der er tale om tog produceret af tyske Siemens.

/ritzau/