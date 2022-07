Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»En katastrofe.«

Flere tusinde danske arbejdspladser kan være i fare, hvis nye EU-regler bliver til virkelighed, skriver Finans.dk.

Det er teknisk direktør i robotvirksomheden Universal Robots, David Brandt, der forudser de voldsomme – og potentielt katastrofale – konsekvenser for den danske robotindustri.

I værste fald kan tusindvis af danske arbejdsplader være i fare, mener han.

Intentionerne er ellers gode nok:

Baggrunden for de nye regler er at gøre arbejdspladser med robotter mere sikre for medarbejderne.

Det kan komme til at betyde, at mange af de robotter, som danske virksomheder bruger i produktionen, fremover vil bliver anset som »højrisikomaskiner.«

Robotterne bliver ofte brugt til forskellige typer opgaver, og i den forbindelse bliver de stillet om.

For at sikre, at der ikke sker fejl, eller at medarbejderne ikke udsættes for fare, skal robotterne fremover muligvis godkendes af en ekstern konsulent, hver gang man stiller den om og bruger den til en anden type opgave.

Universal Robots er en af de store robotvirksomheder i Danmark.

Og teknisk direktør David Brandt frygter for konsekvenserne, hvis udkastet bliver til virkelighed.

»Det, der vil ske, er, at man vil holde op med at automatisere i Europa med de øgede omkostninger, der vil komme. Så vil man i stedet rykke det hele til Tyrkiet eller Østasien, hvor der ikke er disse regler,« siger han til Finans.dk.