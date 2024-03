Mere end to millioner gange blev der sidste år slået op i BBR-registret. Det er en stigning på 75 procent.

Interessen for at søge og tjekke oplysninger i Bygnings- og Boligregistret - i daglig tale BBR - nåede nye højder sidste år.

Registrets hjemmeside havde 2,1 millioner besøgende sidste år, og det er en fremgang på hele 75 procent sammenlignet med året forinden.

I Vurderingsstyrelsen er man ikke i tvivl om årsagen til fremgangen.

Stigningen falder nemlig sammen med, at styrelsen i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger har sendt breve ud til boligejerne, hvor de bliver bedt om at tjekke, at BBR-oplysningerne er korrekte.

- Derfor er vi også glade for, at så mange har været inde på siden. Det betyder noget for ejendomsvurderingernes kvalitet, at oplysningerne er korrekte, og blandt andet forsikringsselskaberne trækker også tal derfra.

- Så der er i virkeligheden mange både private og offentlige milliarder, der er bundet op på det her register, siger Claus Houmann, der er underdirektør i Vurderingsstyrelsen.

Han nævner en boligs varmekilde som et eksempel på en oplysning, der kan resultere i en skæv vurdering, hvis ikke den er korrekt angivet.

Og netop varmekilde er en af de oplysninger, der hyppigst er blevet ændret, i forbindelse med at en boligejer har været inde og rette oplysningerne i registret.

Formentlig også, fordi mange har skiftet fra oliefyr til andre opvarmningsformer de senere år.

- BBR-registret bliver aldrig rigtigt godt, hvis ikke borgerne medvirker aktivt til at holde det opdateret.

- Og hvis det samtidig betyder, at der kommer mere præcise ejendomsvurderinger ud af det, så giver det os flere kræfter til at undersøge de sager, hvor der måske er andre ting, der er årsag til, at vurderingen ikke rammer der, hvor boligejeren forventer, at den skal ligge, siger Claus Homann.

Det er lovpligtigt for ejeren af en ejendom at sikre, at oplysningerne i BBR-registret stemmer overens med virkeligheden.

