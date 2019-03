Nationalbanken vurderer, at nye boligskatter vil trykke priserne på lejligheder med knap seks procent.

I 2021 træder et nyt system for boligskatter i kraft, og det vil betyde prisfald på ejerlejligheder, mens husejerne kan forvente at se boligen stige i værdi.

Det vurderer Nationalbanken i en analyse.

Skatterne vil ifølge Nationalbanken skære 5,8 procent af priserne på lejligheder frem til 2022.

Det betyder ikke nødvendigvis, at boligerne vil falde i værdier. Det kan også være, at de stiger mindre.

Der vil dog være store regionale forskelle, og i byer som Odense, Aalborg og Randers, vurderer Nationalbanken, at det nye system vil skubbe priserne op.

Det betyder ifølge Nykredit, at det især er lejligheder i København og Aarhus, som bliver ramt.

Det kan skære op mod ti procent af priserne i de to byer, vurderer boligøkonom Mira Lie Nielsen.

For huse er der til gengæld udsigt til en gennemsnitlig stigning i husenes værdi på 1,4 procent.

Ifølge Nykredit vil de fleste husejere få penge ud af det nye skattesystem.

- Nationalbankens analyse bør give ro i maven for langt hovedparten af de danske husejere.

- Størstedelen af boligejerne ventes at skulle betale mindre i boligskat under det nye system, og det vil medvirke til rent faktisk at løfte boligens værdi, skriver Mira Lie Nielsen i en kommentar.

