Danske Banks børsværdi falder med 12 milliarder kroner på en time tirsdag efter nye afsløringer om hvidvask.

København. Aktiemarkedet tager ikke godt imod nyheden om, at over 190 milliarder kroner strømmede igennem Danske Banks lille filial i Estland i 2013. Det sender aktien markant ned tirsdag morgen.

Efter godt en times handel er aktien faldet med syv procent til 175,90 kroner. Det svarer til, at markedsværdien er faldet med 11,9 milliarder kroner til 157,6 milliarder kroner. År til dato er aktierne i banken faldet med 24 procent.

Afsløringen, der er bragt i Financial Times, ligger som led i den store hvidvaskskandale, hvor Danske Bank i Estland er blevet brugt til hvidvask af alt fra Aserbajdsjan til den russiske efterretningstjeneste.

Berlingske Business har gennem mere end et år afdækket potentiel hvidvask i banken for 53 milliarder kroner.

Financial Times oplysninger er lækket fra en stor intern rapport, som Danske Bank er ved at få udarbejdet om sagen.

Det frygtes i aktiemarkedet, at Danske Bank kan få en betydelig bøde for hvidvasksagen, samt at administrerende direktør Thomas Borgen, der var ansvarlig for afdelingen, mens hvidvasken skete, kan miste jobbet.

Jyske Bank har tidligere vurderet, at Danske Bank risikerer bøder på op mod fire milliarder kroner som følge af hvidvasksagen. De nye oplysninger får ikke banken til at forhøje det estimat.

Aktieanalytiker Simon Hagbart Madsen forklarede før markedets åbning, at ikke hele beløbet på 192 milliarder kroner nødvendigvis relaterer sig til hvidvask.

Derudover afspejler beløbet ifølge hans vurdering også i høj grad interne transaktioner, som ifølge de estiske myndigheder har været meget benyttet under hvidvask.

- Hvis vi sammenligner med Deutsche Bank, der hvidvaskede for omkring 64 milliarder kroner, fik de store bøder fra både de britiske og amerikanske myndigheder.

- Selv om det kan virke ildevarslende med et så højt beløb, så havde vi på forhånd indregnet et ret betydeligt omfang af bøder, siger Simon Hagbart Madsen.

/ritzau/