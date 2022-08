Lyt til artiklen

Et historisk stort rentehop kan vente os i næste uge.

Sådan lyder forventningen fra Danske Bank, når det kommer til, hvad Den Europæiske Centralbank (ECB) kommer til at gøre i næste uge.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Ifølge vurderingen fra Danske Bank kommer ECB til at tangere sin egen renterekord.

Dermed forventes det, at Den Europæiske Centralbank kommer til at sætte sin ledende rentesats op med 0,75 procentpoint.

I en kommentar til Finans forklarer Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, at vurderingen blandt andet er baseret på inflationen, som fortsat buldrer:

»Det er den meget høje inflation, der får centralbankerne til at gå til stålet nu. Inflationen i euroområdet nåede op på 8,9 procent i juli, og det er meget muligt, at den når over 10 procent i løbet af de kommende måneder, fordi energipriserne bliver ved med at stige,« skriver han i kommentaren.

Tilbage i juli hævede ECB for første gang siden 2011 sin rente.

Dengang hævede man sin ledende rente med 0,50 procentpoint til 0,00 procent.

Ikke længe efter – i begyndelsen af august – foretog Bank of England en forhøjelse af sin ledende rente med 0,50 procentpoint, så den nu hedder 1,75 procent.

Det var den største renteforhøjelse i Storbritannien siden 1995.