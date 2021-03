Coronapandemien har fået folk til at opsøge nye hobbyer og projekter som aldrig før.

Og mens nogle læser flere bøger eller går flere ture, så vælger andre at være mere kreative.

For eksempel ved at bygge Lego-sæt.

Anders Hjortshøj og Sandra Jørgensen har lukreret på denne tendens, ved at stifte virksomheden Bygogbyt. Siden september har de lejet større Lego-sæt ud, og det har vist sig at være en succes lige fra starten af.

Der gik således blot fem minutter, inden den første bestilling kom. I dag er virksomheden oppe på 60-70 abonnenter, fortæller Anders Hjortshøj til Fyens Stiftstidende.

Et abonnement koster 259 kroner om måneden, og så kan man leje et Lego-sæt ad gangen. Derved slipper man for at købe de dyre sæt, der kan løbe op i omkring 7.000 kroner stykket.

Den nuværende indtjening er et fint supplement til ejernes normale jobs. De er således begyndt at tjene penge på bundlinjen, men selv hvis virksomheden skulle blive ved med at vokse, har de ikke tænkt sig at gå fuldtid med projektet, lyder det.

Succesen afspejles ikke blot i det voksende medlemstal. De er nemlig også blevet nomineret til en pris – Dansk Erhvervs E-handelspris, for at have den bedste abonnementsforretning.

»Det er et kæmpe skulderklap og gør, at folk ser på os som en mere seriøs virksomhed. For os er det virkelig guld værd, og vi kan allerede nu se, at det giver noget feedback, som er uvurderlig,« fortæller Hjortshøj.

Skulle virksomheden gå hen og blive virkelig populær, har de også sikret, at de ikke træder Lego-koncernen over tæerne. De har nemlig haft en dialog kørende, og Lego har givet grønt lys, og er faktisk positivt stemte over for konceptet.

De har dog ikke i sinde at begive sig ud af samme vej.

Så der er plads for Anders Hjortshøj og Sandra Jørgensen til at drive projektet videre.