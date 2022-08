Lyt til artiklen

Ved årsskiftet kan det blive mere kompliceret at være boligejer i Danmark.

Det fortæller Finans. Udkastet til den såkaldte vækstvejledning fra Finanstilsynet lægger nemlig op til et ekstra krav om, at man som boligejer med realkreditlån skal indsende lønsedler, årsopgørelser og budgetter på samme måde, som da man blev bevilget lånet i første omgang.

Hvis du har et realkreditlån med op til ti års afdragsfrihed, er det op til realkreditinstituttet at fastsætte, hvor ofte det er nødvendigt, at kunderne giver oplysninger om deres økonomiske forhold.

Hvis du til gengæld har et realkreditlån med 30 års afdragsfrihed, så skal du i gennem møllen minimum hvert andet år.

Det krav kritiseres kraftigt af Ane Arnth Jensen, der er viceadministrerende direktør i bankernes brancheorganisation Finans Danmark.

»Det er et ubegrundet bureaukrati, man påfører boligejerne, og det skaber en usikkerhed, som ikke er rimelig at skabe. Vi har med de ti års afdragsfrie lån vist gennem mange år, at der er ikke noget problem. Og det skaber også en usikkerhed, for hvad er konsekvenserne? Det står ikke nogle steder,« siger Ane Arnth Jensen og fortsætter:

»Kunden bør kunne forvente, at instituttet ikke kan opsige lånet, når man betaler sine ydelser til tiden. Så hvorfor skal alle kunderne løbende bebyrdes med at sende en masse oplysninger til deres kreditinstitut, når de passer deres forpligtigelser på lånet?«

Ane Arnth Jensen understreger, at Finans Danmark vil kæmpe for at ændre kravet om, at man løbende skal indsende noget omkring ens økonomi.

»Det har været en grundsten i dansk realkredit, at kreditinstituttet udarbejder en grundig og individuel kreditvurdering at din økonomi, inden du får lånet. Når du så derefter lever op til de krav, du skal, så skal du ikke løbende stå til regnskab for din økonomi,« siger hun og fortæller samtidig, at hun ikke vil afvise, at den nye vejledning kan få nogle til at droppe at tage et lån i fremtiden.

Det var Dansk Banks Realkredit Danmark, som i 2017, var først med det 30-årige afdragsfrie realkreditlån – det såkaldte Flexlife-lån.

B.T. har forsøgt at kontakte erhvervsminister Simon Kollerup og Erhvervsministeriet. Her er svaret, at der ikke ikke vil blive kommenteret på sagen før høringsfristen den 19. august.