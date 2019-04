Når svende og arbejdsmænd knokler derudad hver dag med at bygge huse, så kræver det noget af fysikken. Den bliver slidt.

Nogle bliver endda så slidt, at hver fjerde med et fysisk krævende arbejde er endt med at skulle en tur eller to på hospitalet.

Hvis man sammenligner med andre brancher, hvor arbejdsbeskrivelsen ikke indeholder fysisk krævende arbejde, så er der en stor forskel.

Det viser en ny undersøgelse fra 3F lavet af Analyse Danmark ifølge Mester Tidende.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 25 procent af 3F's medlemmer, som blandt andet repræsenterer jord- og betonarbejdere, murere, struktører, maskinførere og asfaltarbejdere, er blevet opereret én eller flere gange for noget, som direkte eller indirekte er forbundet til deres arbejde.

Hvis man kigger på danskere i ikke-fysiske job, så gælder det kun 12 procent.

»Derfor er det tydeligt, at når vi taler om mennesker, der bruger deres krop i forbindelse med arbejdet, bliver de langt mere slidt end den gennemsnitlige dansker. Derfor skal nedslidte have muligheder for en tidligere og værdig tilbagetrækning,« siger Ulla Sørensen, arbejdsmiljøpolitisk ansvarlig i 3F, til Mester Tidende.

Det er særligt murerne, der bliver slidt ned i løbet af et arbejdsliv. Her er tre ud af ti opereret for noget, der har relation til deres erhverv.

Og det skal altså være muligt for dem at skifte spor til et arbejde, hvor for eksempel deres knæ ikke bliver belastet.

Ulla Sørensen påpeger, at det er vigtigt, at vi sørger for et dynamisk arbejdsmarked. Så man kan skifte spor og videreuddanne sig til noget andet, hvis kroppen er nedslidt og har sagt stop.

Samtidig skal arbejdsgiverne sørge for en god forebyggende indsats og brug af ny teknologi. Herunder kan tekniske hjælpemidler og i nogle job robotter hjælpe med at varetage mange og forskellige opgaver.

Men hun mener, at det kræver, at der investeres i udvikling af maskiner til helt specifikke arbejdsopgaver. På den måde kan man afhjælpe nogle af de belastninger, der følger af at udføre den samme fysiske bevægelse, så opslidningen bliver mindsket, og der derfor ikke er behov for så mange operationer.