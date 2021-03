Stress, depression og dårlig trivsel.

Et år med coronanedlukning og deraf følgende hjemmearbejde tærer på arbejdsglæden og overskuddet hos mange medarbejderne rundt omkring på arbejdspladserne.

Den generelle trivsel er nu så dårlig, at der er grund til bekymring, skriver Finans.dk.

En ny undersøgelse fra Center for Ledelse og Human Engage viser, at den mentale sundhed hos mange af de hjemsendte medarbejdere er presset efter et år med hjemmekontor.

Undersøgelsen er foretaget i maj 2020 og igen i februar 2021, og resultatet er nedslående:

Medarbejdernes egen opfattelse af egen trivsel er i den periode faldet fra indeks 72 til indeks 62. Tal under indeks 50 indikerer langvarig stressbelastning og risiko for depression.

Og det bekymrer eksperterne.

»Der er tegn på, at vi skal være bekymrede over udviklingen. Fortsætter det i samme retning, nærmer vi os en grænse for, hvornår vi begynder at se stress og depression i udpræget grad,« siger Lars Hemmingsen, der er seniorrådgiver i CFL til Finans.dk.

Markant flere end sidste år melder om stress og psykisk mistrivsel efter at være sendt på hjemmearbejde. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Markant flere end sidste år melder om stress og psykisk mistrivsel efter at være sendt på hjemmearbejde. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe

Mediet har talt med flere topchefer, der er bekymrede over, at deres medarbejdere er drænet for energi.

Direktør i Nordea, Mads Skovlund, fortæller, at han taler med mange medarbejdere, der er triste, og han er bekymret for mentale senfølger af nedlukningen.

Finansforbundet har også undersøgt den mentale sundhed blandt medlemmerne i løbet af coronakrisen, og her er antallet af medlemmer, der trives, faldet fra 44 til 37 procent.

Også ingeniørernes fagforbund IDA har set på medlemmernes trivsel under pandemien.

(Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

En undersøgelse blandt 1.553 medlemmer i både det offentlige og det private viser, at især de yngste medlemmer er præget af coronatræthed.

I undersøgelsen svarer hvert andet medlem under 30 år, at deres trivsel i løbet af nedlukningen i vintermånederne har været dårligere end normalt. Også ældre medarbejdere oplever selv, at deres trivsel er blevet dårligere under den seneste nedlukning.

Morten Thiessen, som er formand for Ansattes Råd i IDA, mener, at ledere og chefer spiller en vigtig rolle for at medarbejderne kommer til at trives med hjemmearbejde.

»Det er vigtigt, at rammerne for hjemmearbejde er tilpasset den enkeltes livssituation og præferencer, og vi skal være meget bevidste om, at fuldtids distancearbejde og dermed øget selvledelse kan føre til stress, isolation og generelt dårligt arbejdsmiljø,« siger Morten Thiessen i en pressemeddelelse fra Ingeniørforeningen.