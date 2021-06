Udbringning af dagligvarer på kun 10 minutter.

Det lover det tyske firma Gorillas, der er på vej til at etablere sig i Danmark som en konkurrent til eksempelvis Wolt og Nemlig.com.

Det er Fagbladet 3F, der skriver, at udbringningsfirmaet er på vej til at udvide forretningen til det danske marked, efter at allerede at være etableret i 12 europæiske byer siden opstarten i Berlin i maj sidste år.

Et kig på selskabets hjemmeside viser, at der mandag morgen er opslået mere end 30 stillinger i København. Lige fra logistikplanlæggere, pakkere og udbringere.

Konceptet er simpelt. Man handler ind via en app, hvor de 2.000 mest efterspurgte dagligvarer er tilgængelig. Priserne matcher supermarkedernes, og det koster helt ned til 15 kroner at få leveret –hvilket i øvrigt skal ske på elcykler,

Mottoet er 'hurtigere end dig', hvilket leveringstider på helt ned til 10 minutter skal være med til at understrege: Det klares via små varelagre placeret centralt i byerne.

Indtil videre har konceptet tilsyneladende været en succes, og Fagbladet 3F skriver, at Gorillas er 'den hurtigst voksende forretning i Europa med en markedsværdi vurderet til seks milliarder kroner'.

Wolt har for nylig lanceret et lignende koncept, Wolt Market, hvor firmaet, der vel mest er kendt for fastfoodudbrigning vil levere dagligvarer på 30 minutter.

Fagbladet 3F er ikke lykkedes med at få en kommentar fra Gorillas.