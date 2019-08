Netflix har fået sig noget af en konkurrent i amerikanske Roku, der allerede har over 30 mio. brugere efter kun et år på bagen.

Streamingtjenesten Roku vokser sig allerede hurtigere end Netflix, der på sine tre første leveår nåede 20 mio. brugere, skriver CNBC og danske Finans.

En streamingtjeneste er et slags bibliotek på nettet, hvor du kan se serier og film, når du vil.

Hos Netflix og HBO betaler man penge hver måned for at se deres indhold, men her adskiller Roku sig ved, at det meste indhold er gratis.

I stedet er der reklamer på Rokus indhold.

Investeringsbanken William Blair forudser, at streamingtjenestens startvækst fortsætter, og omstæningen kommer til at overstige 30 mia. kr. inden 2025.

Den økonomiske vækst baseres på en forventning om, at Roku får over 80 mio. brugere inden 2025.

»Vi forudser, at Roku kommer til at opleve lignende stadier af international vækst, som Netflix gjorde,« siger Ralph Schackart, analytiker ved William Blair, til CNBC.