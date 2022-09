Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To nye EU-domme får nu konsekvenser for danske investorer.

Dommene er med til at sætte momsfritagelsen for investeringsfonde under stærkt pres. Det vil betyde en årlig merudgift på cirka to milliarder kroner, som vil gøre det dyrere for helt almindelige danskere at investere.

Det skriver Finans Danmark.

Ifølge Finans Danmark ville Skattestyrelsens fortolkning af de nye domme stille danske investeringsfonde ringere i konkurrencen med udenlandske aktører.

De mener, at der er en reel risiko for en decideret investorflugt over mod andre investeringsmuligheder, for eksempel investeringsfonde fra andre lande, som har en lempeligere fortolkning af EU-dommene.

Det kan også betyde, at det i sidste ende kan medføre flytning af forretningsområdet til andre lande.

»Hvis Skattestyrelsens fortolkning af EU-dommene bliver til virkelighed, vil der blive tale om moms på omkostninger til forvaltning af en samlet formue på 2.730 milliarder kroner alene hos Finans Danmarks medlemmer,« siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

»Vi er stærkt bekymrede for konsekvenserne for den enkelte investor, som jo også omfatter helt almindelige lønmodtagere. De kan se ind i en forøgelse af deres omkostninger med op til 25 procent. Den samlede regning kan ende på op mod to milliarder kroner årligt. Det her er endnu et skridt i den forkerte retning mod en sund investeringskultur, hvor investorerne har nem adgang til at sprede deres risiko.«