Maersk Drilling, der først lige er blevet en del af C25-indekset, går ud af juni med stort afkast.

Selv om Maersk Drilling ikke har været en del af C25-indekset i mere end fem dage, tager selskabet topplaceringen, når det gælder afkast i juni.

Maersk Drilling overtog Sydbanks plads i C25-indekset 24. juni. Med et afkast på 19,4 procent topper selskabet suverænt, hvad angår afkastet for enkeltaktier i aktieindekset i juni.

Det skriver Spar Nord.

C25 er det toneangivende danske aktieindeks. Indekset består af de 25 mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs målt på omsætningen.

Selskaberne er vægtet efter deres markedsværdi, så udsving i de største selskaber betyder mere for udviklingen i C25 end i de mindre.

Tiltagende frygt for vækstafmatning i den globale økonomi samt den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina gjorde maj til en hård måned for aktieinvestorer.

De kan dog kan glæde sig over, at juni har set anderledes positiv ud.

I maj gav aktieindekset et negativt afkast på 4,5 procent, men det er i juni vendt til et positivt afkast på 2,3 procent.

C25-indekset har allerede nu har genvundet det tabte fra 2018 og mere til.

- C25-indekset har indtil videre i 2019 kastet et afkast på 14,8 procent af sig, og dermed er sidste års tab på 11,1 procent mere end indhentet til trods for en rigtig svær maj måned, siger aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel Duus-Hansen.

I forbindelse med den halvårlige justering af C25-indekset den 24. juni har Maersk Drilling, som officielt hedder The Drilling Company of 1972, fravristet Sydbank en plads i indekset.

Aktiekursen for Maersk Drilling er steget, i takt med at det har stået mere og mere klart, at selskabet ville indtage en plads i landets toneangivende indeks, forklarer Mikkel Duus-Hansen.

På andenpladsen i juni finder man A.P. Møller-Mærsk, som var ejer af Maersk Drilling frem til 4. april, hvor selskabet fik sin egen selvstændighed på fondsbørsen.

/ritzau/