Har du billet til SAS i den kommende tid, kan du ånde lettet op.

Medarbejdere og ledelse har nemlig i fællesskab sikret, at en ny truende strejke ikke bliver til noget.

Det skriver branchemediet Check-In.

Ledelsen i SAS har netop indgået en ny overenskomst med de norske kabineansatte, der løber frem til marts 2024.

Aftalen med de norske kabineansatte udløb for nogle måneder siden, og der har været et intenst forhandlingsforløb for at nå en ny aftale.

Var det ikke lykkedes, ville en ny strejke have været uundgåelig.

»Det er vigtigt, at vi har fået en aftale med de norske kabineforeninger. Vi vil nu fortsætte arbejdet med SAS Forward-planen og sikre, at vi får leveret på den i sin helhed. Og ikke mindst sørge for vore rejsende og den vigtige juletrafik, som nu står for døren,« siger forhandlingsleder Svein Henriksen til Check-In.

Forward-planen er en storstilet spareplan, der skal strømline SAS og ruste selskabet til fremtiden.

Den seneste tid har der været spænding om udfaldet af de igangværende overenskomstforhandlinger, og det er ikke bare passagererne – men også ledelsen i SAS – der nu kan drage et lettelsens suk.

En ny strejke havde nemlig været fatal for det skandinaviske luftfartsselskab.

Forleden udtalte luftfarsanalytiker Jacob Pedersen til TV 2, at SAS risikerede at gå konkurs, hvis det endte med en ny strejke.

SAS har nemlig lånt penge af den amerikanske kapitalfond Apollo, og en del af aftalen er, at en ny strejke vil være et brud på aftalen.

I givet fald vil Apollo kunne opsige lånet, og det ville være dødsstødet for SAS.