Netflix fik i tredje kvartal flere kunder end ventet. Nye sæsoner af serier trak især væksten.

København. Nye sæsoner af serierne "Orange is The New Black" og "BoJack Horseman" trak kunder til Netflix i tredje kvartal.

Streamingtjenesten endte også med at slå analytikernes forventning til kundetilvæksten.

Det fremgår af regnskabet for tredje kvartal.

Netflix fik i kvartalet netto 7 millioner flere abonnementer i folden. Det var mere end de 5 millioner nye kunder, som selskabet havde lovet i forbindelse med andet kvartal.

Det slog også analytikernes forventning. Ifølge Bloomberg News ventede analytikerne 5,1 millioner nye kunder.

Samme periode sidste år endte tallet på 5,4 millioner nye kunder.

Omsætningen hos streaminggiganten endte på 4 milliarder dollar - svarende til 26 milliarder kroner. Det var på linje med, hvad analytikerne havde forventet.

/ritzau/