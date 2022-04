Trods endnu et år med corona har 2021 været et unægteligt godt år for tyggegummiimperiet Bagger-Sørensen & Co.

Den familieejede koncern, der blandt andet står bag klassikere som V6, Stimorol og Dandy-tyggegummi, har nemlig leveret et rekordregnskab med et overskud på intet mindre end 971 millioner kroner efter skat.

Det skriver Finans.

Overskuddet, som lyder på lidt over en milliard kroner før skat, er da også væsentligt højere, end hvad tyggegummivirksomheden leverede i det forgangne år, hvor det lå på 21 millioner kroner.

Det skyldes i høj grad, at virksomheden i juli 2021 solgte nikotintyggegummiproducenten Fertin Pharma til tobaksgiganten Phillip Morris for svimlende 5,1 milliarder kroner.

Men selvom Bagger-Sørensen & Co. leverer et rekordregnskab i 2021, er udsigten til næste års regnskab dog ikke lige så optimistisk:

»Koncernens 2022 regnskab vil i væsentligt omfang være påvirket at udviklingen på de finansielle markeder samt udviklingen i forholdet mellem Rusland og Ukraine. Med den usikkerhed som Ruslands invasion af Ukraine medfører, herunder faldet på de finansielle markeder siden årsskiftet, forventes for 2022 et resultat svarende til en forrentning af koncernens egenkapital på plus minus 5 procent,« skriver ledelsen i regnskabet.

Bagger-Sørensen & Co. er et familieejet selskab, som er repræsenteret og ejet af 4. generationsbrødrene Steen og Claus Bagger-Sørensen.

Virksomheden holder i dag til i Vejle.