En tidsbegrænsning på lastbilchaufførers parkering på danske rastepladser er ulovlig, mener EU.

Bruxelles. Siden 1. juli har lastbilchauffører på danske veje været underlagt en regel om, at de ikke må parkere på danske rastepladser langs de danske motorveje i mere end 25 timer.

Torsdag kalder EU-Kommissionen reglen for ulovlig og vil have den annulleret. Hos brancheorganisationen Dansk Industri Transport kommer det ikke som en overraskelse, at reglen kan være ulovlig.

For den nye regel kan nemlig tvinge lastbilchaufførerne i et dilemma, hvor de skal vælge mellem at overtræde køre-hviletidsreglerne, da de skal køre væk for at finde en ny parkeringsplads, eller overtræde parkeringsreglen.

Det fortæller branchedirektør Michael Svane i Dansk Industri Transport.

- Det kommer ikke som en overraskelse for mig. Vi har hele tiden peget på, at det er en restriktion i forhold til den fri bevægelighed. Det handler for os også om, at reglerne bør lægge sig op ad reglerne for køre-hviletid, siger han.

Direktøren forklarer, at chaufførerne må holde hvile i førerhuset i lastbilen i op til 45 timer. Derfor bør den tidsbegrænsede parkering ligge på samme niveau, lyder det.

- Når vi i Danmark indfører en 25-timers-grænse, tvinger man chaufføren til at finde et andet sted at overnatte eller tage sit hvil.

- Det betyder, at chaufføren står i et valg mellem at overtræde køre-hviletidsreglerne eller parkeringsreglerne, siger Michael Svane.

EU-Kommissionen truer torsdag Danmark med en retssag, hvis ikke der rettes ind. EU kritiserer ligesom Michael Svane, at den nye danske regel, gør det umuligt at overholde hviletidsreglerne.

Og de regler er både afgørende for sikkerheden på vejene og for chaufførernes rettigheder, hedder det.

Ifølge Michael Svane arbejder flere virksomheder som følge af reglen på at finde nye parkeringspladser til lastbilchaufførerne.

- Det er ikke så nemt at finde lokaliteter (til parkeringspladser, red.). Vi har kommuner, som siger, at de ikke vil tillade den slags parkeringsarealer.

- Der er nogle virksomheder, som ser på, om de kan gøre det på egen grund. Der er også nogen, som ser på, om private vil finansiere den slags parkeringspladser for lastbiler, siger Michael Svane.

Det var regeringen og Dansk Folkeparti, der i februar blev enige om at forhindre langtidsparkering på de danske rastepladser. Aftalen var en opfølgning på finansloven.

Kritikken fra EU og Dansk Industri ændrer ikke noget for transportordfører Kim Christiansen (DF).

- Det er statslige, danske rastepladser, og der bestemmer vi altså reglerne. EU er helt på afveje her, siger han.

Han affejer kritikken om, at parkeringsreglen gør det svært at overholde køre-hviletiden.

- Hvis nogen har behov for at holde der i flere dage og uger, må det være op til Dansk Industri og transportvirksomhederne at tilvejebringe nogle forhold, hvor man har den mulighed, siger DF-ordføreren.

