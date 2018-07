I årets andet kvartal omsatte fastfoodgiganten McDonald's for 5,35 milliarder dollar, viser regnskab.

New York. Friskt kød og en fornyet rabatmenu var med til at lokke flere kunder forbi McDonald's i maj, juni og juli.

Det fik salget i de af fastfoodkædens restauranter, der har været åbne i mindst 13 måneder, til at stige med fire procent.

Det viser McDonald's' regnskab for perioden, der er fremlagt torsdag, ifølge erhvervsmediet Bloomberg News.

Resultaterne glæder McDonald's' administrerende direktør, Steve Easterbrook.

- Vi ser gode præstationer på tværs af vores forretning, hvor vores kunder fortæller, at de sætter pris på de skridt, vi tager, for at løfte McDonalds-oplevelsen, siger han i en pressemeddelelse i forbindelse med regnskabet.

- Vi er tilfredse med resultaterne af vores internationale forretning og de skridt, vi tager i USA for at gennemføre vores strategiplan, lyder det ydermere.

I årets andet kvartal nåede den globale fastfoodgigant en omsætning på 5,35 milliarder dollar. Det svarer til 34,1 milliarder kroner.

Der var dermed solgt flere Big Macs og Quarter Pounders end ventet. Analytikerne regnede nemlig med en omsætning på 5,33 milliarder dollar.

/ritzau/