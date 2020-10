Det kommende amerikanske præsidentvalg kan komme til at udgøre den største politiske risiko for finansmarkederne i årtier.

Sådan lyder forudsigelsen fra Saxo Banks cheføkonom, Steen Jakobsen, i en artikel på Finans.dk.

»Dette valg er mellem to gamle mænd, som ikke har nogen vision for USA. Vi skal igennem en krise for at komme til noget nyt,« siger Steen Jakobsen, der er medudgiver på en prognose for udviklingen på finansmarkederne i fjerde kvartal.

Steen Jakobsen opstiller tre fremtidsscenarier, som tyder på en turbulent tid forude.

Hvem tror du vinder det amerikanske præsidentvalg?

I det ene scenarie, hvor valgresultatet på den ene eller anden måde ikke står klart eller bliver anfægtet, kan det skabe stor usikkerhed og resultere i faldende aktiekurser og en svækket dollar.



Det andet scenarie, hvor Joe Biden vinder valget, og demokraterne sætter sig på begge kamre i Kongressen, kan også sende kurserne sydover. Bl.a. på grund af udsigten til skattestigninger for visse grupper i samfundet.

Det kan ifølge mediet betyde mindre indtjening i de børsnoterede selskaber.

Det tredje scenarie indebærer en valgsejr til Trump 3. november (hvilket Steen Jakobsen i øvrigt anser som usikkert). Det vil sandsynligvis betyde en splittet Kongres og dermed ikke udsigt til 'meget finanspolitisk stimuli'.



Læg dertil, at der fortsat vil være øget spænding mellem USA og Kina.

Ifølge Steen Jakobsen er det eneste, der vil kunne give øget produktivitet, en grøn transformation. Der er dog ingen af præsidentkandidaterne, der vil kunne levere på den del, mener cheføkonomen.