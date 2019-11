Hvor gør du dine daglige indkøb? Er det hos en lokal købmand, er der risiko for, at du skal kigge dig om efter en ny.

En ny prognose over udviklingen blandt danske dagligvarebutikker spår nemlig massive butikslukninger over de næste 10 år. Det skriver Dansk Handelsblad.

Hver tredje danske købmand vil om 10 år være lukket, lyder forudsigelsen.

Min Købmand vil miste 95 butikker, så der på landsplan kun vil være 60 butikker tilbage i 2029. Mens forudsigelserne for Spar-kæden lyder, at 42 butikker vil lukke, og at der om 10 år kun vil være 87 Spar-butikker tilbage.

Det er Retail Institute Scandinavia, der har kigget i spåkuglen og fremsætter de dystre forudsigelser for købmændene i deres nyeste 10 års prognose 'Dansk Dagligvarehandel – Prognose 2029'.

Det er presset fra lavprissupermarkeder, der åbner i lokalområderne, og den generelle strukturudvikling, der angives som årsag til butikslukningerne.

Prognosen fra Retail Institute Scandinavia går direkte imod udmeldingerne fra Spar og Min Købmand, hvor kædedirektør Richo Boss næste år har varslet åbning af ca. 15 nye butikker.

Til Dansk Handelsblad siger han:

»Vi ser en stabilisering på markedet, og vi forventer vækst i butikker. Den nuværende samfundsudvikling omkring lokal forankring, nærhed og sammenhold i de mindre lokalsamfund, forventer vi, bliver større de kommende år, og her spiller vores butikker en virkelig vigtig rolle.«



Dagrofa, der står bag kæderne Min Købmand, Spar, LetKøb og Meny, har de seneste 10 år involveret sig i mindst 80 borgerfinansierede butikker.