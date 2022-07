Lyt til artiklen

Det kommer til at gøre endnu mere ondt på danskernes pengepung.

For den danske inflation når igen nye højder.

I juni måned er inflationen nemlig steget til 9,1 procent fra 8,2 procent i maj.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er den højeste inflation målt i den danske EU-statistiks levetid, som går tilbage til 1997.

»Det her er ekstreme stigninger i forbrugerpriserne. Og danskerne mærker det i kroner og øre i dagligdagen. Det er især, når vi skal ned og tanke benzin på bilen eller købe fødevarer i supermarkedet,« siger økonom Lisette Rosenbeck Christensen fra Arbejdernes Landsbank til Finans.

I både Danmark og EU er det i høj grad prisstigninger på fødevarer og brændstof, der trækker inflationen op i juni i forhold til maj.

Og noget tyder på, at det slet ikke er forbi endnu.

For ifølge Lisette Rosenbeck Christensen så vil vi formentlig komme til at se inflationen omkring det her niveau i de nærmeste måneder.

Hun henviser samtidig til, at meldingen fra mange virksomheder fortsat er, at de forventer at hæve priserne over de kommende måneder, og det betyder, at der vil være bredere prisstigninger i vente for danskerne.

Men det er ikke den eneste udfordring.

For udover problemerne med de stigende priser, så oplever mange virksomheder stadig problemer med vareleveringen på grund af globale flaskehalse, en stigning i råvarepriser og markant højere fragtpriser.