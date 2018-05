Brugere af offentlig transport kan fra mandag lægge en rejseplan, der inkluderer alternativer som samkørsel.

København. Hvis man skal fra A til B i Nordjylland, kan man fra mandag lægge en rejseplan via en app, der kombinerer bus, tog, bycykler og samkørsel i bil.

Nordjyllands Trafikselskab lancerer en ny udgave af rejseplanen, som kombinerer offentlig transport med de mere alternative transportformer.

Det oplyser Nordjyllands Trafikselskab og samkørselstjenesten GoMore i en pressemeddelelse.

Ifølge Nordjyllands Trafikselskabs direktør, Thomas Øster, handler det om en ny måde at anskue den kollektive trafik i Danmark på, når man danner partnerskaber med private aktører som for eksempel GoMore.

- Vi betragter med andre ord ikke andre trafiktilbud som værende konkurrerende men supplerende for den service, vi er sat i verden for at tilbyde og løbende udvikle, siger Thomas Øster i meddelelsen.

/ritzau/