Ud over kundeoplevelsen har Frank Vang-Jensen, ny Nordea-topchef, fokus på indtægterne og udgifterne i banken.

Der er allerede gjort meget for at forbedre kundeoplevelsen i Nordea. Men der kan gøres mere endnu.

Sådan lyder det fra Frank Vang-Jensen, der er udpeget som ny øverste direktør i Nordea som afløser for finske Casper von Koskull.

Umiddelbart er der også noget at arbejde med for den nye Nordea-topchef.

I en opgørelse fra analyseinstituttet Voxmeter fremgik det i starten af året, at Nordea indtog en 19.-plads målt på kundetilfredsheden blandt de 20 største banker i Danmark.

Kun Danske Bank, der har været i vælten oven på sin hvidvasksag, lå lavere i Voxmeters opgørelse.

- Vi er kommet et stykke, og vi har stadig et stykke vej at gå. Det kommer vi til at fortsætte med at arbejde med, siger Nordea-topchefen.

Ud over kundeoplevelsen har den nye Nordea-chef fokus på at øge bankens indtægter, der igennem flere år har været nedadgående.

- Vi skal have vores indtægter til at stige. Det vil sige, at vi skal lave flere forretninger med vores kunder og nye kunder.

- Og så skal vi have en bedre omkostningseffektivitet i banken. Det er hovedfokus for os, siger Frank Vang-Jensen.

Spørgsmål: Kommer jeres kunder til at mærke, at der er kommet en ny mand i direktørstolen?

- Det må man spørge kunderne om. Jeg er jo bare en ud af et stort antal meget passionerede medarbejdere.

- Men jeg vil selvfølgelig arbejde for, at kunderne skal være i fokus for alt, hvad vi gør i Nordea, siger Frank Vang-Jensen.

Bag sig har 51-årige Frank Vang-Jensen en lang karriere inden for bankverdenen.

Siden 2017 har han været Nordeas landechef i Danmark. Før det nåede han at tilbringe 18 år i Handelsbanken i forskellige ledende stillinger.

Udnævnelsen til øverste direktør i Nordea er det foreløbige højdepunkt i karrieren, og Frank Vang-Jensen var da heller ikke meget i tvivl, da han fik tilbud om stillingen.

- Jeg er ekstremt passioneret for det, vi er i gang med i Nordea. Jeg ser et stort potentiale i banken, som ikke er fuldt indfriet endnu.

- Og jeg synes, at det er en super spændende opgave at skulle lede det arbejde sammen med ledelsesgruppen og vores 30.000 ansatte. Derfor har jeg takket ja, siger han.

/ritzau/