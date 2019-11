De fleste vil gerne have to ting, når de er ude at spise. God service og god mad.

Berlingske madanmelder Søren Frank fik tilsyneladende ingen af delene, da han besøgte Madklubbens nye latinamerikanske satsning Roberta i København.

Han kvitterer sit besøg med sølle én stjerne ud af seks.

For der var en lang række punkter, hvor den nye restaurant ifølge anmelderen slet ikke ramte skiven.

Han fik eksempelvis serveret en ceviche (citrusmarineret fisk), hvor han simpelthen ikke kunne smage rettens hovedperson - fisken. Den blev overdøvet af chili og syre - formentlig fra limefrugt.

Det, de troede var blækspruttespyd tilberedt på en kulgrill, var i stedet dybstegte miniblæksprutter, der var mere end rigeligt paneret.

'Vi følte os hensatte til at sidde på en af byens tarveligste taber-tavernaer og spise fedtdrivende calamares. Magen til falsk varebetegnelse skal man lede længe efter!' lyder de hårde ord i anmeldelsen.

Derudover hæfter han sig også ved en chorizo-servering, hvor kvaliteten var langt under det, som den garvede madanmelder forventer, når man spiser ude.

De fik også en latinamerikansk variant af 'pulled pork' - en såkaldt carnitas. Det var på niveau med den slags, man kan forvente af en kantine.

Madklubbens nye latinamerikanske restaurant "Roberta" er blevet anmeldt. Her er det spyd med blæsprutter. Dem var Søren Frank ikke vild med. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Madklubbens nye latinamerikanske restaurant "Roberta" er blevet anmeldt. Her er det spyd med blæsprutter. Dem var Søren Frank ikke vild med. Foto: Asger Ladefoged

En af de værste synder, som personalet på Roberta begik, var, at de glemte at servere en ret.

For sammen med den mildest talt uimponerende gris, skulle de også have indtaget en omgang spareribs. Men det havde man simpelthen glemt.

Det mindede han tjeneren om med det samme, men selskabet fik at vide, at køkkenet var lukket.

'Vi kiggede på uret, som sagde 22.40. Det er tidligt at lukke køkkenet, når man kører sidste seat klokken 21.45! I det mindste kunne man have ladet os vide, at køkkenet stod for at lukke, så vi kunne gøre vores sidste bestillinger. Det føltes unægtelig som et afbrudt samleje, nu hvor man endelig var blevet godt ædegejl!'

Hvis man skal forsøge at fiske efter lidt ros, så var det netop en fisk, der udløste det.

Søren Frank fik serveret en helstegt dorade, som var 'udmærket tilberedt'. Til gengæld var han ikke vildt imponeret over smagen, og han funderer over hvorvidt, den var fisket op fra en fryser.

B.T. har været i kontakt med Madklubbens presseafdeling, der oplyser, at man ikke ønsker at kommentere anmeldelsen.