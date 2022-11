Lyt til artiklen

De danske forbrugere er vilde med Rema 1000.

Så vilde, at kæden netop har scoret toppoint i en ny imageanalyse blandt dagligvarekæderne. Det skriver Finans.

Målingen er foretaget af Retail Institute Scandinavia og bygger på svar fra 9.000 danske forbrugere.

Her lyder det, at Rema 1000 ligger i front i alle tre kategorier, som analysen dykker ned i – brandstyrke, tillid og loyalitet.

»Vi er både glade og ydmyge, og det forpligter selvfølgelig også for fremtiden, når man får så fine tilbagemeldinger,« siger Henrik Burkal, administrerende direktør i Rema 1000 Danmark, til DetailWatch.

Kædens brandstyrke er et udtryk for, hvor stærkt et brand er, og hvor mange forbrugere, der vil savne brandet, hvis det ikke længere var på markedet.

I denne kategori får Rema 1000 en score på 68 – skarpt efterfulgt af Netto med 55. I bunden ligger her Nemlig.com med en score på 8 og Skagenfood på 6.

I kategorien tillid har Rema 1000 en score på 63, hvor anden og tredjepladsen deles af Superbrugsen og Irma med en score på 48.

Den sidste kategori – omhandlende loyalitet – har Rema 1000 en score på 81, efterfulgt af Irma med en score på 72 og Superbrugsen lige i hælene med en score på 71.

Ifølge Retail Institute Scandinavia har Rema 1000 i dag en markedsandel af hele dagligvaremarkedet på 14,8 procent, mens Netto ligger i front med en markedsandel på 15,5 procent