Det er blevet en folkesport at brokke sig over Post Nord. Både prisen og hurtigheden får selskabet høvl for.

Men nu er der kommet dokumentation for, hvor skidt det står til med vores kære postvæsen.

FNs sammenslutning af postvæsener, Verdenspostforeningen, har fremlagt sin årlige rangliste af den postale udvikling i verden. Og lad det være sagt med det samme: Nogen førerposition blandt 173 lande får Danmark ikke. Langtfra.

For andet år i træk er det Schweiz, der med løber med førstepladsen og 100 point. Die Post får topkarakterer på alle fire punkter: Pålidelighed, konkurrencedygtighed, udbredelse og fleksibilitet.

Hollands postvæsen får andenpladsen takket være leveringshastigheden, mens Japan Post lander på tredjepladsen. Polen, Singapore, Tunesien og Nigeria får også pæne placeringer.

Helt nede på en 65. plads finder man den danske del af Post Nord, som får 44,19 point. Langt bagefter Sverige, hvor Post Nord også leverer breve og pakker. Broderlandet er havnet på en 19. plads.

Post Nord har torsdag ingen kommentarer til placeringen.