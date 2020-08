Manden bag Fitness World barsler med et nyt fitness-brand, der efter planen skal være landsdækkende.

Per Lyngbak Nielsen, som var med til at gøre Fitness World rigtig stor, inden kæden blev solgt i 2015, satser nu et større millionbeløb i en ny kæde.

Under navnet FitnessX åbner Lyngbak Nielsen som administrerende direktør og hovedaktionær den nye kæde, der satser på at åbne 100 nye centre i løbet af de næste fem år.

Det skriver Finans.dk, som har talt med den nye kædes bagmand:

»I Danmark er Fitness World stor og en klar nummer et. Men derefter kan man nemt blive nummer to eller tre, og det satser vi på at blive med den her nye kæde,« siger Per Lyngbak Nielsen til avisen.

Udgangspunktet for kæden bliver Fitness 1-kæden, som allerede findes flere steder i Danmark.

Den hidtidige ejer af Fitness 1, Jens Refsing Andersen, er blevet medejer af FitnessX og har taget sine centre med over i den nye struktur.

Per Lyngbak Nielsen vil ikke gå i detaljer med, hvordan den nye kæde kommer til at adskille sig fra Fitness World.

Det vides ikke, hvornår det første FitnessX-center åbner, skriver Finans.dk