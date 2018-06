Investorer er lettede med italiensk regering på plads, lyder vurdering. Trumps straftold giver dog usikkerhed.

København. De danske aktier åbner lige akkurat i plus fredag morgen på fondsbørsen i København.

Efter en times handel stiger det toneangivende aktieindeks C25 næsten en procent. Kursen på 22 ud af de 25 aktier stiger.

Åbningen var ventet med spænding, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, torsdag gjorde alvor af sine planer om at indføre straftold på stål og aluminium fra blandt andet EU.

Men for det danske marked har det umiddelbart større betydning, at der torsdag faldt en ny regering på plads i Italien, vurderer seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank.

- Der er to monstre i værelset. Det ene er Italien. Det andet er Trumps straftold, siger han.

- Lige her til morgen er der et lettelsens suk over, at det ekstreme scenarie i Italien er afværget, siger han.

Også det toneangivende indeks over de største europæiske aktier - Eurostoxx 50 - åbner lige akkurat i plus.

De to protestpartier Femstjernebevægelsen (M5S) og Ligaen i Italien blev torsdag aften enige om en ny regering.

Italien har siden parlamentsvalget i marts forsøgt at få stablet en koalitionsregering på benene. Investorer havde frygtet et nyvalg, der i sidste ende kunne blive til en afstemning om euroen.

- En løsning i Italien fjerner stress. Men det er ikke hurra det hele, fordi en mulig handelskrig lurer i baggrunden, siger seniorstrategen.

Senere fredag vil opmærksomheden rette sig mod USA, hvor et vigtigt økonomisk nøgletal for arbejdsmarkedet offentliggøres.

- Politik gør investorer nervøse. Men det er i virkeligheden meget mere vigtigt, hvordan det går med økonomien. Om der er vækst i verden, siger Lars Skovgaard Andersen.

USA indførte straftold på stål (25 procent) og aluminium (ti procent) over for EU, Canada og Mexico.

Tiltaget frygtes at kunne føre til en handelskrig. EU har varslet et modsvar med straftold på amerikanske varer.

/ritzau/