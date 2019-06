169 millioner kroner.

Så mange penge strømmede på blot syv måneder gennem en konto i Danske Bank. Det vekselbureau, der er tiltalt i den store hvidvasksag, brugte en konto i banken til den formodede svindel.

Det afslører TV 2-programmet Operation X tirsdag.

Kontoen blev oprettet af det verdensomspændende pengetransportfirma Loomis, men reelt var det altså vekselbureauet, der rådede over kontoen.

Og det er i strid med bankens retningslinjer at have et sådant set-up, lyder det fra Philippe Vollot, bankdirektør og chef for Group Compliance i Danske Bank - den afdeling, der skal sørge for, at banken overholder loven.

»Vi ville aldrig tillade, at en kunde misbruger en af vores konti til de facto at fungere som en bank for en tredjepart, som ikke kan få adgang til en bank på anden vis. Sådan et setup ville være i direkte strid med Danske Banks principper og compliance (efterlevelse af krav og regler, red.) standarder,« skriver han i en e-mail til TV 2.

Banken understreger dog, at den ikke kan udtale sig om enkeltsager.

Kontoen stod egentlig som midlertidig, men blev først lukket syv måneder efter oprettelsen. Det skete i forbindelse med en ransagning, hvor direktøren blev anholdt. De 1,6 millioner kroner blev samtidig beslaglagt. Loomis har på baggrund af afsløringerne iværksat en ekstern undersøgelse af sagen.