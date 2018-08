Nytiltrådt bestyrelse i politianmeldt andelskasse mener ikke, at regler er overholdt. Nu vil de rydde op.

København. Der venter et stort arbejde for den nytiltrådte bestyrelse i Københavns Andelskasse.

Det siger bestyrelsesformand Morten Schwartz Nielsen. Han kom til i maj i år og har som erklæret formål at få banken på ret kurs, efter at den i flere år har været i Finanstilsynets søgelys.

En opgave der torsdag betød, at to ledende medarbejdere blev bortvist, ligesom bestyrelsen agter at bede politiet indlede en efterforskning af "uregelmæssigheder".

- Jeg kan ikke kommentere de interne forhold i banken, fordi det er omfattet af fortrolighed under lov om finansiel virksomhed.

- I bund og grund kan jeg bare sige, at jeg er chokeret over omfanget af manglende overholdelse af de regulatoriske forpligtelser, siger Morten Schwartz Nielsen.

- Jeg repræsenterer nogle, der har aktier i banken, og som har bedt mig om at komme ind og rydde op, tilføjer han.

Torsdag kom det samtidig frem, at Finanstilsynet har meldt andelskassen til Bagmandspolitiet for brud på hvidvaskloven.

Den nytiltrådte bestyrelse har seks medlemmer.

De mistænker den tidligere ledelse for blandt andet at have ignoreret påbud fra Finanstilsynet og for at overtræde stort set alle andelskassens egne politiker og retningslinjer. Det oplyste bestyrelsen i en pressemeddelelse torsdag.

Bestyrelsen overvejer et erstatningskrav.

- Der er en række forpligtelser, man skal iagttage både i forhold til hvidvask og almindelige regulatoriske forpligtelser i lov om finansiel virksomhed.

- Da vi tiltrådte som bestyrelse, tegnede der sig et billede af, at man ikke har overholdt det på en måde, man kunne forvente, siger Morten Schwartz Nielsen.

Finanstilsynet var på inspektion i andelskassen i juni. På den baggrund har tilsynet bedt Bagmandspolitiet om at indlede en efterforskning. Tilsynet mener, at banken groft har overtrådt flere bestemmelser i hvidvaskloven.

I forvejen var andelskassen underskærpet tilsyn fra Finanstilsynet. Ifølge andelskassens regnskab fik den 30 påbud fra tilsynet alene i 2017.

/ritzau/