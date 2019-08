I flere interview siger erhvervsminister Simon Kollerup (S), at finanssektoren skal betale mere til staten.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) varsler i interview med Berlingske og Information flere skatter rettet mod finanssektoren og en hård linje over for banker, der bryder loven

Han følger dermed op på Socialdemokratiets 2025-plan kaldet "Gør gode tider bedre - for alle".

Her fremgår det, at partiet vil skaffe 1,5 milliarder kroner til sine økonomiske prioriteringer fra finanssektoren. Hvordan skal "udarbejdes i samarbejde med sektoren selv".

- Jeg synes, at det er helt naturligt, at bankerne yder et samfundsbidrag. Særligt fordi vi på den anden side ser store udfordringer for vores arbejdsmarked, hvor danske lønmodtagere, der har tjent danske virksomheder i mange år, oplever ikke at kunne gå tilbage til en værdig alderdom.

- Og der mener jeg, at det er fair at bede den finansielle sektor om at yde det samfundsbidrag, der gør det muligt at indføre en mulighed for en værdig tilbagetrækning, siger ministeren til Berlingske.

Det er ikke kun flere penge til statskassen, finanssektoren kan se frem til, hvis man spørger ministeren. Han flager også en opstramning over for banker, der bryder loven.

Den udtalelse kommer med en slet skjult reference til Danske Banks store hvidvasksag og den seneste Flexinvest-sag, hvor Danske Bank har rådgivet over 80.000 kunder mod kundernes økonomiske interesse.

- Når de (bankerne red.) bryder kontrakten, når man begiver sig ud i hvidvask, når man fupper kunder med fuldstændig åbne øjne og scorer den lette gevinst på måske svage kunder, så falder hammeren. Så er jeg ikke bange for at introducere nye værktøjer, siger ministeren til Berlingske.

Til Information siger Simon Kollerup, at han er klar til at stramme op ikke mindst inden for ledelsens ansvar.

- Vi har set, hvordan man på ledelsesgangene i de finansielle institutioner, der har stået bag de her sager (Roskilde Bank, Capinordic red.) rent faktisk står tilbage med en millionbelønning for indsatsen.

- De burde i stedet stå tilbage med en hård straf, siger Simon Kollerup til Information.

/ritzau/