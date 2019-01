Storbritannien bruger igen en ny lov, der kræver at folk forklarer, hvor deres penge kommer fra.

Mens den bedrageri- og mandatsvigsdømte tidligere bankmand fra Aserbajdsjan Jahangir Hajiyev afsoner sin dom på 15 års fængsel i sit hjemland gør en ny britisk lov livet surt for hans kone, der bor i London.

Loven giver National Crime Agency ret til at konfiskere værdier, hvis ejerne ikke kan forklare, hvor pengene, de er købt for, kommer fra. Det skriver The Guardian.

Det har ført til, at politiet har konfiskeret en diamantring ejet af Jahangir Hajiyevs kone, Zamira Hajiyeva. Den er købt i luksusvarehuset Harrods for 1,2 millioner pund - 10 millioner kroner - i 2011.

- Oprindelsesstedet for de penge, der er brugt til at købe juvelerne, skal yderligere afklares, skriver National Crime Agency ifølge The Guardian om konfiskationen.

Zamira Hajiyeva bor luksuriøst i London tæt på Harrods, hvor hun ifølge myndighederne har shoppet for 16,3 millioner pund - små 140 millioner kroner - over de sidste 10 år.

Zamira Hajiyeva har nægtet at forklare, hvor hun har sine mange penge fra. Og derfor er myndighederne nu begyndt at konfiskere dem.

Fortsætter hun med at holde information om, hvor hendes penge kommer fra, tilbage, kan myndighederne konfiskere hendes 96 millioner kroner dyre lejlighed i London, hendes 88 millioner kroner dyre golfklub i Ascot.

Tidligere har myndighederne konfiskeret juveler for omkring en halv million pund fra Zamira Hajiyeva i sagen.

Jahangir Hajiyev blev i 2016 idømt 15 års fængsel for - sammen med flere andre - at have bedraget International Bank of Aserbajdsjan - som han var bestyrelsesformand for - for omkring 125 millioner euro og for at have stået bag massiv hvidvask af penge.

International Bank of Aserbajdsjan er en af de banker, som Danske Banks estiske afdeling modtog penge fra, som ukontrolleret blev ført videre. Og er altså dermed en del af den store hvidvasksag, der har plaget Danske Bank og kostet det meste af ledelsens afgang.

/ritzau/