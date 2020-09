Med en ny streamingtjeneste melder Nuuday sig ind i kampen om de digitale tv-forbrugere.

Efter flere år med tv-kundeflugt hos YouSee vil Nuuday melde sig ind i kampen om de digitale tv-seere med en ny app ved navn YouTV.

Det oplyser Nuuday, der er TDC-koncernens telefoni- og tv-arm, og dermed også har YouSee, der er Danmarks største tv-udbyder.

Tjenesten YouTV skal fungere således, at man har et antal point, som man kan bruge på at få adgang til enten tv-kanaler eller andre streamingtjenester såsom Netflix og HBO. Hver tv-kanal og streamingtjeneste har en pris på et bestemt antal point.

Forbrugere kan købe fire forskellige abonnementer, alt efter hvor mange point de vil have at rutte med. Den billigste version koster 199, og den dyreste koster 499.

Dermed minder YouTV om de bland selv-produkter, som tv-kunder hos YouSee vil kende. Her bliver det bare ikke muligt at købe det som tv-pakke.

De valgte kanaler bliver til gengæld tilgængelige på en app. Hvis man vil se dem på et traditionelt tv-apparat skal det altså ske gennem en forbindelse såsom en Chromecast. Ellers foregår det på eksempelvis telefoner, computere og tablets.

Modsat tidligere behøver man ikke at få købe en bredbåndsforbindelse hos Nuuday for at få adgang til tv-produktet.

TDC's entré i kampen om de digitale tv-seere kommer, efter at koncernen over flere år har tabt tv-kunder. Fra udgangen af 2016 til det seneste halvårsregnskab for 2020 har cirka 310.000 tv-kunder forladt YouSee.

Og Nuuday-direktør Michael Moyell Juul lægger ikke skjul på, at selskabet ikke har kunnet holde sig ude af kampen om de digitale tv-seere. YouTV skal være med til at vinde den kamp for Nuuday.

- Vi har siden 2012 set et øget skifte fra de mere traditionelle tv-pakker over mod streamingtjenesterne, siger han.

- Det er et marked, der er vokset meget de senere år og vil fortsætte med at vokse. Der vil YouTV være et meget vigtigt ben i den satsning, som vi har på også at kunne tilbyde underholdning baseret på streamingtjenester.

