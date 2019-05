Du kender sikkert følelsen af at cirkle rundt med bilen for at finde en parkeringsplads. Men for travle bilister i de større byer er det nu slut.

Løsningen er en app, der hedder Park Private, der gik i luften i marts.

En slags Airbnb for parkeringspladser, hvor privatpersoner og virksomheder udlejer p-pladser, når de ikke selv bruger dem. Det skriver Børsen.

Bilisterne kan booke en p-plads både dage og måneder forud og dermed slippe for at lede forgæves efter et sted at parkere.



Priserne er reguleret af udbud og efterspørgsel, og udlejerne kan tjene penge, mens lejerne kan slippe billigere.

En bilist bruger gennemsnitligt 54 timer årligt på at finde en parkeringsplads i København, ifølge det internationale konsulentfirma Frost & Sullivan.

Samtidig er personbiltætheden i Danmark steget med 16 pct. på ti år, viser tal fra Vejdirektoratet.

Næste år skal det deleøkonomiske koncept udvides til Norge, Sverige og Tyskland.