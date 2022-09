Lyt til artiklen

Bunden i det nuværende aktiemarked er endnu ikke nået.

Sådan lyder den tunge forudsigelse fra den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs i en ny analyse.

Det skriver Børsen.

For selvom globale aktier er steget hen over sommeren, betyder det ikke, at alt er godt.

I hvert fald mener Goldman Sachs ifølge Børsen, at der har været tale om en kortvarig optur i et negativt marked:

»Varigheden og størrelsen har ikke været usædvanlig i forhold til historikken. Vi forventer yderligere svaghed og ujævne markeder forude, før den endelig bund etableres,« oplyser banken i sin analyse.

Årsagen til det er blandt andet den heftige inflation, som længe kan forblive på et højt niveau, hvilket kan presse renterne endnu mere i vejret.

Derudover er der ifølge den amerikanske investeringsbank udsigt til, at den økonomiske vækst kan blive forværret, skriver Børsen.