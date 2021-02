Fra marts kan man bestille varer lørdag og afhente pakken søndag ved PostNords udleveringssteder.

Fra næste måned vil PostNord også køre ud med pakker om søndagen.

Det betyder for eksempel, at man kan bestille en vare på nettet lørdag og hente den søndag.

Pakkerne vil kunne afhentes fra de omkring 1500 udleveringssteder, som har åbent om søndagen. Det er for eksempel kiosker eller dagligvarebutikker.

Derudover har PostNord 1600 pakkebokse rundt i landet, hvor man også vil kunne hente sine pakker om søndagen.

- Vi ved, at rigtig mange handler på nettet i weekenden, og når bestillingerne er lagt, så skal leveringen gå hurtigt, siger Stine Sander, der er chef for e-handel og pakker hos PostNord.

PostNord leverer i dag pakker til døren på hverdage, og det er i øjeblikket ikke på tegnebrættet at udvide det til weekenden.

- Vi starter med levering syv dage om ugen til udleveringssteder og pakkebokse, og så følger vi selvfølgelig tæt med i udviklingen og ser, hvad interessen er.

- Det er et spørgsmål om at starte et sted, siger Stine Sander.

PostNord vil afhente pakker om lørdagen hos sine største kunder, mens mindre netbutikker kan aflevere seks steder rundt i landet og på 20 posthuse.

Pakker er gennem de seneste år blevet et større forretningsområde for postselskabet.

For år tilbage var breve den største del af PostNords forretning, men antallet af breve er styrtdykket.

Til gengæld er antallet af pakker gået i vejret, i takt med at flere køber deres varer på nettet.

Sidste år udgjorde pakker mere end 60 procent af PostNords omsætning i Danmark.

Omsætningen på at levere pakker er steget med omkring 20 procent det seneste år, hvor coronaudbruddet har sat fart i nethandlen.