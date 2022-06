Lyt til artiklen

Det er efterhånden sjældent, at vi taler om coronaens følgevirkninger. Men de begynder for alvor at kunne mærkes hos virksomhederne nu.

Foruden voldsomme prisstigninger og krigens yderligere tryk på inflationen så blev det i april tid til, at danske virksomheder skulle tilbagebetale de moms- og skattelån, de optog under coronakrisen.

Problemet er nu, at mange virksomheder begynder at gå konkurs, fordi de ganske enkelt ikke har råd til at betale lånene tilbage.

Hele 205 konkurser er der blevet registreret i maj. Og alene i perioden marts-maj var antallet af konkurser 21,4 procent højere end i de foregående tre måneder. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

B.T. kunne i marts fortælle, at mindst 2.800 virksomheder frygtede konkurs, og at fristen for betaling 1. april burde rykkes, fordi mange virksomheder ville få et problem.

»Ordningen blev aftalt før den sidste coronabølge, og når der så oveni har været store prisstigninger, betyder det, at mange virksomheder simpelthen ikke har opbygget kapital til at kunne betale af endnu,« lød det fra Martin Kyed, der er cheføkonom i SMVdanmark.

»Der er uden tvivl mange virksomheder, som vil knække nakken og gå konkurs. For nogle vil slutdatoen blive i april, men for mange vil konkursen komme senere efter en dødskamp,« fortalte Martin Kyed videre.

For dem, der ikke har haft mulighed for at betale 1. april, har kunne få en afdragsordning hos Skat. Men den ordning er mangelfuld og decideret uattraktiv ifølge SMVdanmark.

Tilbagebetaling af hjælpepakker Et bredt flertal af Folketingets partier blev 9. september 2021 enige om at udskyde tilbagebetalingsfristerne for to coronalån til 1. april 2022. Samtidig blev perioden for afdragsordninger udvidet hos Skatteforvaltningen til 24 måneder. Helt konkret betyder aftalen, at man har udskudt tilbagebetalingsfristen for de momslån, der forfalder til betaling 1. november 2021 og den 1. februar 2022, således at de skal tilbagebetales den 1. april 2022. Udskydelsen af betalingsfristen giver virksomhederne tid til at afvikle eksisterende gæld og oprette en samlet afdragsordning hos Skatteforvaltningen. Derudover valgte man i en midlertidig periode at udvide den maksimale periode for afdragsordninger på Skattekontoen fra 12 måneder til 24 måneder med en rente på 0,7 procent per måned. Kilde: Skatteministeriet

Både fordi man ikke kan komme om bord på ordningen, hvis man har et andet lån hos staten. Og så kritiseres det også, at den årlige rente ligger på hele 8,7 procent for lånet.

Ifølge skatteminister Morten Bødskov, har Finans Danmark og Folketinget ellers givet håndslag på, at bankerne ville tilbyde virksomheder lån på rimelige vilkår.

Men det er ikke alle, der er enige i det.

B.T. kunne tidligere på året fortælle om virksomheder, der kun med nød og næppe kæmpede sig igennem coronakrisen, hvor flere måtte optage skattelån for at sikre overlevelse.

En af dem var Christian Montez, der lånte 356.000 kroner af staten.

Han mener, at han på bagkant af coronakrisen bliver straffet.

Hjælpepakke-pengene skal nemlig betales tilbage med lidt ekstra til.

Samlet set blev der optaget coronalån for 21,6 milliarder kroner, hvoraf 14,5 milliarder kroner allerede er tilbagebetalt.